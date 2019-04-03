И снова налоги: пять новых сборов предлагает внести в Налоговый кодекс Минфин
  
В школу ни ногой: учительницы из Омска и Барнаула уволились после публикации фото в купальниках
   
Роковая ошибка: действия пилота могли стать причиной падения частного самолета с россиянами в Германии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
03.04.19 07:10

Российский пограничный корабль задержал иностранное судно за браконьерство в Японском море

© РИА Новости. Алексей Даничев
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Пограничный сторожевой корабль "Командор" в исключительной экономической зоне РФ в Японском море задержал иностранное судно за незаконный промысел краба, сообщила в среду пресс-группа Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Капитан браконьерского судна пытался скрыться от преследования, поэтому пограничники, чтобы остановить судно, десантировались на борт с вертолета, говорится в сообщении.

На борту судна находились 22 члена экипажа, в момент обнаружения они поднимали крабовый порядок.

Название задержанного судна в сообщении не уточняется.

"В ходе осмотра пограничниками обнаружено более 800 кг приготовленной наживы (сельдь). Из воды поднято 179 крабовых ловушек, расставленных браконьерами, 3 тыс. 195 особей живого краба-стригуна красного выпущено в естественную среду обитания. Сумма предотвращенного ущерба превысила 2 млн руб.", - говорится в сообщении.

В отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море).

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.04.19 11:27
Смена газона на стадионе "Динамо" может завершиться до конца мая
.
  03.04.19 10:04
Комментатор Василий Уткин заявил, что на него напали
.
  03.04.19 09:18
Суд в среду начнет слушания по делу Мамаева и Кокорина
.
  03.04.19 09:03
Более ста единиц военной техники будут участвовать в Параде на Красной площади
.
  02.04.19 17:36
Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу на арест экс-министра Абызова
.
  02.04.19 15:35
В Мосгоризбиркоме предложили лишить "срочников" права голоса на "чужих" губернаторских выборах
.
  02.04.19 14:21
Фильм о Рудольфе Нурееве покажут на ММКФ в рамках параллельной программы
.
  02.04.19 13:18
ОНК обратилась к прокурору Москвы в связи со смертью заключенного в СИЗО
.
  02.04.19 12:07
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста обвиняемому в госизмене ученому Кудрявцеву
.
  02.04.19 11:46
Московский зоопарк открыл для посетителей Центр воспроизводства редких животных под Волоколамском


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket