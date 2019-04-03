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03.04.19 07:10
Российский пограничный корабль задержал иностранное судно за браконьерство в Японском море
Капитан браконьерского судна пытался скрыться от преследования, поэтому пограничники, чтобы остановить судно, десантировались на борт с вертолета, говорится в сообщении.
На борту судна находились 22 члена экипажа, в момент обнаружения они поднимали крабовый порядок.
Название задержанного судна в сообщении не уточняется.
"В ходе осмотра пограничниками обнаружено более 800 кг приготовленной наживы (сельдь). Из воды поднято 179 крабовых ловушек, расставленных браконьерами, 3 тыс. 195 особей живого краба-стригуна красного выпущено в естественную среду обитания. Сумма предотвращенного ущерба превысила 2 млн руб.", - говорится в сообщении.
В отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море).
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