Подземный толчок зафиксирован в Бурятии рядом с Северомуйским тоннелем БАМа

03.04.19 08:12

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Землетрясение произошло на территории Муйского района республики Бурятии, рядом с самым протяженным в РФ Северомуйским железнодорожным тоннелем, сообщает в среду Байкальский филиал Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован 2 февраля в 19:19 по местному времени (14:19 мск) в точке с координатами 56.03 градуса северной широты 113.54 восточной долготы. Эпицентр находился в 15 км от поселка Северомуйск, рядом с которым находится восточный портал тоннеля.

Энергетический класс сейсмического события - 11,1, магнитуда - 3,9, интенсивность в эпицентре - 5 баллов. При этом, по данным сейсмологов, в Северомуйске ощущалось 4-5 балла, у западного портала Северомуйского тоннеля - 4 балла.

Ранее сообщалось, что вспышка сейсмоактивности на севере Бурятии фиксировалась в январе 2015 года. Тогда за месяц вокруг Северомуйска произошло более 150 ощутимых подземных толчков энергетическим классом 9,6 - 13,3. Ученые назвали это явление "роем землетрясений", считая, что оно является альтернативой одному мощному подземному толчку.

С начала 2019 года рядом с Северомуйском зафиксировано семь землетрясений.

Северомуйский тоннель на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) был открыт 5 декабря 2003 года. Он проходит сквозь Северо-Муйский хребет, имеет протяженность 15,3 км и является самым длинным железнодорожным тоннелем в России. В настоящее время обсуждается вопрос строительства второго Северомуйского тоннеля, чтобы увеличить пропускную способность БАМ, поскольку действующий тоннель является однопутным и через него организовано реверсное движение поездов.