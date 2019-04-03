Первый в Алтайском крае национальный парк будет создан к концу 2019 года

03.04.19 08:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Места обитания первых русских поселенцев смогут увидеть посетители первого в Алтайском крае национального парка, который будет создан на границе сразу трех районов, сообщает в среду пресс-центр регионального правительства.

"К концу 2019 года в низкогорье Салаирского кряжа - на границе Заринского, Тогульского и Ельцовского районов - создадут первый национальный парк. Он откроет его гостям уникальную тайгу Салаирского кряжа, познакомит с ее краснокнижными обитателями и старинными историко-культурными объектами: Уксунайской пещерой, Екатерининским трактом и местами обитания первых русских поселенцев. Более половины территории нацпарка займут два заказника краевого значения - Тогульский и Ельцовский", - говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе придумывают название нацпарку. Предполагается, что его выберет общественность. Так, жителям региона предлагают выбрать один из вариантов - "Тогул", "Салаир" или "Салаирский кряж". Также желающие могут предложить свой вариант названия национального парка. Название-победитель будет выбрано с помощью голосования.