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03.04.19 08:19
Первый в Алтайском крае национальный парк будет создан к концу 2019 года
"К концу 2019 года в низкогорье Салаирского кряжа - на границе Заринского, Тогульского и Ельцовского районов - создадут первый национальный парк. Он откроет его гостям уникальную тайгу Салаирского кряжа, познакомит с ее краснокнижными обитателями и старинными историко-культурными объектами: Уксунайской пещерой, Екатерининским трактом и местами обитания первых русских поселенцев. Более половины территории нацпарка займут два заказника краевого значения - Тогульский и Ельцовский", - говорится в сообщении.
В настоящее время в регионе придумывают название нацпарку. Предполагается, что его выберет общественность. Так, жителям региона предлагают выбрать один из вариантов - "Тогул", "Салаир" или "Салаирский кряж". Также желающие могут предложить свой вариант названия национального парка. Название-победитель будет выбрано с помощью голосования.
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