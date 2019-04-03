Двухдневная рабочая неделя ждет россиян накануне празднования Первомая

03.04.19 08:23

© РИА Новости. Илья Питалев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Рабочая неделя, предшествующая длинным выходным, приуроченным к празднованию Первомая, продлится два дня - с понедельника, 29 апреля по вторник, 30 апреля, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец.

"Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля соответственно. При этом 30 апреля рабочий день, как предпраздничный, будет сокращен на один час", - заявил И.Шкловец "Интерфаксу".

Замглавы ведомства отметил, что выходные, связанные с празднованием Дня весны и труда (1 мая) продлятся пять дней: со среды, 1 мая, по воскресенье, 5 мая включительно.

"Выходные с 5 и 6 января в этом году перенесены на четверг, 2 мая, и пятницу, 3 мая. Таким образом, у россиян в самом начале мая получается пять выходных дней - с 1 по 5 мая включительно", - сказал собеседник агентства.

В связи с празднованием Дня Победы, который в этом году приходится на четверг, россияне будут отдыхать четыре дня подряд - с праздничного дня 9 мая (четверг) по воскресенье 12 мая включительно, отметил замглавы Роструда.

"Выходной с 23 февраля, который совпал с Днем защитника Отечества, перенесен в этом году на 10 мая, пятницу, и, таким образом, к празднованию Дня Победы получаются четыре выходных дня - с 9 до 12 мая включительно. 8 мая, среда, как предпраздничный рабочий день, сокращен на один час", - сказал И.Шкловец.

Соответственно, перед выходными днями, связанными с празднованием Дня Победы, у россиян будет трехдневная рабочая неделя - с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая, включительно, отметил замглавы ведомства.