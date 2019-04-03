Участие в программе жилищной поддержки для молодых семей Хабаровска больше не ограничено по возрасту

03.04.19 08:46

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - В Хабаровском крае молодые семьи больше не будут исключать из очереди на получение краевой субсидии для приобретения собственного жилья по достижению 36 лет, соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Фургал, сообщает пресс-служба правительства края.

"Молодые семьи часто жаловались на эти ограничения, и губернатор в начале года поручил пересмотреть краевое законодательство. Оперативно были внесены изменения, чтобы успеть к началу очередного приема документов. Теперь семьи, в которых одному из супругов исполнилось 36 лет, начиная с 2018 года, при условии признания нуждающимся в улучшении жилищных условий до достижения этого возраста, сохраняют право на получение поддержки, пока ее не получит", - приводятся в сообщении слова начальника управления жилищного строительства краевого Минстроя Натальи Лысковой.

По данным пресс-службы, на момент разработки программы возрастные ограничения для участников действовали на федеральном уровне. Их и взяли за основу. Однако практика показала, что в Хабаровском крае этот принцип работает неэффективно: многие участники, простояв в очереди несколько лет, теряли право на финансовую поддержку.

По информации краевого Минстроя, в 2019 году на поддержку региона смогут рассчитывать 187 семей. В Комсомольска-на-Амуре прием документов уже начался - с 1 по 22 апреля в администрации города. В Хабаровске документы начнут принимать в министерстве строительства края с 27 апреля по 1 июня.

В рамках краевой жилищной программы выплату можно получить на покупку строящегося жилья. В среднем это 35% от расчетной стоимости квартиры. Для семьи из трех человек - это около 1 млн руб., из двух - до 800 тыс.

Также молодые семьи Хабаровского края могут участвовать в федеральной жилищной программе. Она дает возможность приобретения жилья и на вторичном рынке. Здесь возрастные ограничения сохраняются. В этом году данную социальную выплату могут получить 393 молодые семьи.