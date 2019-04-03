Более ста единиц военной техники будут участвовать в Параде на Красной площади

03.04.19 09:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Более сотни единиц современного вооружения и военной техники, а также 74 самолета и вертолета - по числу "победных" лет - будут задействованы в ходе торжеств 9 мая на Красной площади в Москве, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"На Красной площади будет задействовано более 100 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе автомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", ракетные комплексы "Ярс"", - сказал О.Салюков в интервью, опубликованном в среду в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Конечно же, наибольший интерес у зрителей, которые будут наблюдать 9 мая за парадом в Москве на Красной площади, вызовут перспективные образцы новой техники: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг". Но возглавляет механизированную колонну традиционно легендарный танк Т-34", - добавил главнокомандующий Сухопутными войсками.

По его словам, в этом году на Параде Победы будет представлено несколько новинок, в том числе автомобили "Лада" 4х4 с пулеметом "Корд" от Минобороны РФ и автовездеходы багги "Чаборз М-3" от Росгвардии.

Что касается парадного строя авиации, то он включает 74 летательных аппарата - это символизирует количество лет с момента окончания Великой Отечественной войны, подчеркнул О.Салюков.

"Над главной площадью страны пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и другие типы авиационной техники. Для выполнения полетов авиации ВКС на параде будет задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях", - уточнил военачальник.

"На Красной площади в состав 35 парадных расчетов пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ министерства обороны, а также представители других силовых ведомств. Кроме того, третий год подряд в военном параде на Красной площади примет участие парадный расчет Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия"", - добавил О.Салюков.

Он также отметил, что в этом году впервые в состав пешего парадного расчета включены батальон Московского университета министерства внутренних дел РФ имени В.Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова (Тверь) и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского (Москва).

Кроме того, по словам главнокомандующего Сухопутными войсками, впервые в состав роты Почетного караула включен взвод, состоящий из девушек-военнослужащих.

"Завершающий этап подготовки личного состава, вооружения и военной техники к военному параду на Красной площади в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в подмосковном Алабине. Военнослужащие парадных расчетов проведут 14 совместных тренировок на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны", - уточнил О.Салюков.

Главком также сообщил, что тренировки на парадной площадке проводятся три раза в неделю и продлятся до 26 апреля, а с 8 апреля к проведению совместных тренировок подключится парадный строй авиации.

"Кроме того, тренировки к военным парадам проводятся в 27 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий", - сказал главнокомандующий Сухопутными войсками.