|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.04.19 09:07
"Массандра" купила 100 дубовых бочек для выдержки мадеры
Сотрудник пресс-службы уточнил, что это самая крупная партия бочек, купленных "Массандрой" за 5 лет после вхождения полуострова в состав РФ.
Бочки привезли из Краснодарского края. Они изготовлены из кавказского дуба скальной породы (Quercus petrae) возрастом не менее 80 лет.
Бочки отправятся в цех выдержки "Воронцовский подвал", но перед этим их подготовят: на протяжении двух недель ежедневно будут заливать воду, потом пропарят и обработают.
"После "банных процедур" бочки будут заполнены молодым вином урожая 2018 года, оценить его можно будет в 2024 году", - говорится в информации на странице "Массандры" в Facebook.
Стоимость бочек предприятие не сообщило.
Согласно информации на сайте госзакупок, "Массандра" в текущем году объявляла электронный аукцион на поставку 100 бочек, и начальная (максимальная) цена контракта составляла тогда около 5,5 млн рублей с учетом НДС.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket