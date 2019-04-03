"Массандра" купила 100 дубовых бочек для выдержки мадеры

03.04.19 09:07

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Производственно-аграрное объединение "Массандра" (один из крупнейших винзаводов Крыма) купило 100 дубовых бочек общей вместимостью 60 тыс. литров для выдержки мадеры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что это самая крупная партия бочек, купленных "Массандрой" за 5 лет после вхождения полуострова в состав РФ.

Бочки привезли из Краснодарского края. Они изготовлены из кавказского дуба скальной породы (Quercus petrae) возрастом не менее 80 лет.

Бочки отправятся в цех выдержки "Воронцовский подвал", но перед этим их подготовят: на протяжении двух недель ежедневно будут заливать воду, потом пропарят и обработают.

"После "банных процедур" бочки будут заполнены молодым вином урожая 2018 года, оценить его можно будет в 2024 году", - говорится в информации на странице "Массандры" в Facebook.

Стоимость бочек предприятие не сообщило.

Согласно информации на сайте госзакупок, "Массандра" в текущем году объявляла электронный аукцион на поставку 100 бочек, и начальная (максимальная) цена контракта составляла тогда около 5,5 млн рублей с учетом НДС.