Посевная кампания началась в Калужской области

03.04.19 09:10

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Аграрии Калужской области приступили к севу яровых культур, сообщает пресс-служба правительства региона.

Яровой сев планируется провести на площади 150 тыс. га, засеяв не менее 55 тыс. га яровыми зерновыми культурами; 2,6 тыс. га - картофелем; 500 га - овощами; не менее 90 тыс. га - кормовыми культурами и 5 тыс. га - рапсом.

Это позволит увеличить общую посевную площадь на 5-7%, отмечает пресс-служба.

Всего посевная площадь в 2019 году должна составить 343 тыс. га (увеличение на 13,3 тыс. га, или на 4%). Площадь ярового сева увеличится на 5,6 тыс. га.

Отмечается, что зябь поднята на площади 71 тыс. га, озимый сев проведен на площади 43,5 тыс. га.