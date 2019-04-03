Худрук Александринки приедет в ярославский театр Волкова для разговора об объединении

03.04.19 09:12

© РИА Новости. Олег Смыслов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Валерий Фокин собирается посетить Ярославль для обсуждения вопроса объединения Александринки и Волковского театра, сообщил "Интерфаксу" источник в театральных кругах.

"Худрук Валерий Фокин приедет в Ярославль в пятницу и проведет встречу по обсуждению вопроса объединения Российского государственного академического театра драмы имени Пушкина и Российского государственного академического театра драмы имени Волкова", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в мероприятии примет участие худрук театра им. Волкова - Евгений Марчелли.

Ранее сообщалось, что премьер РФ Дмитрий Медведев принял решение приостановить действие приказа министра культуры РФ об объединении Александринского театра Петербурга и театра имени Федора Волкова в Ярославле для создания на их базе "Первого национального театра".

Также министру культуры Владимиру Мединскому было поручено "провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля".

Такое решение было принято "в связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства по данному вопросу".