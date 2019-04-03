Суд в среду начнет слушания по делу Мамаева и Кокорина

03.04.19 09:18

© РИА Новости. Владимир Астапкович

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Замоскворецкий суд Москвы в среду проведет предварительное заседание по уголовному делу о драках в столице в отношении полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, брата последнего Кирилла, а также их приятеля Александра Протасовицкого.

Слушание назначено на 14:00. Как ожидается, по итогам заседания суд определит дату начала рассмотрения дела по существу.

Дело футболистов передано судье Елене Абрамовой, которая в прошлом году приговорила к пяти годам колонии Андрея Попова ("бог Кузя") за создание секты и мошенничество, а в настоящее время рассматривает дело о взятках и воспрепятствовании правосудию в отношении бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковника Дмитрия Захарченко.

П.Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе организованной группы, побоях в составе организованной группы и хулиганстве в составе организованной группы (ч. 2 ст. 35 - п. "а" ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 35 - ст. 116 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ).

А.Кокорину вменяется два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия (ч. 2 ст. 35 - п. "а,в" ч. 2 ст. 115 УК РФ) и хулиганство, К.Кокорину - два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство.

С октября прошлого года футболисты находятся под стражей.