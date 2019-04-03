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03.04.19 09:22

Приставы подтвердили остановку строительства завода на Байкале

© РИА Новости. Владимир Смирнов
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Судебные приставы Иркутска проконтролировали исполнение решения арбитражного суда о приостановке строительства завода по производству питьевой воды ООО"АкваСиб" с китайским капиталом в поселке Култук на берегу озера Байкал, сообщила в среду пресс-служба Управления ФССП по региону.

"Арбитражный суд Иркутской области, рассмотрев заявление заместителя Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры о принятии обеспечительных мер к администрации Култукского городского поселения и ООО "АкваСиб" (...), запретил возводить объекты на земельном участке общей площадью 16 тыс. 974 кв. метров", - говорится в сообщении.

Арбитраж также запретил заключать любые сделки по распоряжению данным земельным участком, законность выделения которого администрацией Култука под строительство завода в настоящее время пытается оспорить прокуратура.

"ООО "АкваСиб" предоставил судебным приставам документы, которые подтверждают, что подрядные организации, непосредственно осуществляющие возведение здания завода и иных построек, уведомлены о приостановлении строительства. На данный момент строительство не ведется, о чем составлен соответствующий акт", - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в конце марта Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО "АкваСиб" продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды в поселке Култук. Решение принято в рамках обеспечительных мер по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Култукского поселения и "АкваСибу". Иск касается признания недействительным договора аренды земельного участка на берегу Байкала, заключенного между муниципалитетом и компанией. В качестве третьей стороны к делу привлекается Управление ФАС по Иркутской области.

Арбитражный суд Иркутской области продолжит рассмотрение иска природоохранной прокуратуры по существу 7 мая.

Сообщалось также, что 27 марта Кировский районный суд Иркутска по иску природоохранной прокуратуры признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство завода ООО "АкваСиб". По мнению надзорного ведомства, при подготовке документов, в частности - оценки воздействия на окружающую среду, эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 уникальных представителей флоры и фауны. Претензии прокуратуры также были связаны с близким к кромке воды размещением завода, а также с правильностью проведения общественных слушаний по проекту.

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