Компания семьи челябинского депутата Госдумы требует снять охрану с бренда "Победа"

03.04.19 09:32

© РИА Новости. Евгений Одиноков

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск ООО "Хартунг" (Московская область) к ПАО "ГАЗ" с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака автомобиля "Победа", пишет в среду "Коммерсантъ".

Заявление подано 25 марта, предварительное судебное заседание назначено на 22 апреля. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Согласно материалам, опубликованным в картотеке арбитражных дел, истец требует прекратить охрану товарного знака "вследствие его неиспользования" в отношении всех товаров 12-го класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ): транспортные средства, автобусы, автомобили, автоприцепы, автофургоны, грузовики, двигатели, кузовы для автомобилей, кузовы для грузовиков, шасси, запасные части для вышеперечисленных товаров.

В департаменте развития ООО "Хартунг" "Коммерсанту" сообщили, что подача иска связана с намерением производить продукцию "преимущественно в сфере транспортного машиностроения" под этим товарным знаком.

"Мы готовы в короткие сроки начать производство специальной техники (средних и тяжелых прицепов и полуприцепов), колесной продукции для коммерческого транспорта, запчастей и компонентов, в том числе шкворней, крюков, на мощностях ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" под товарным знаком "Победа", - приводит газета слова представителя компании.

В группе "ГАЗ" заявили, что буду отстаивать свою правоту в суде.

"Этот бренд неотъемлемо связан с Горьковским автозаводом, его конструкторской школой, его наследием, и это один из символов всей российской автоиндустрии. Он был создан и стал легендарным именно как автомобильный бренд. Поэтому "ГАЗ" бережно хранит его для использования в новых разработках, и мы категорически намерены отстаивать в суде право "ГАЗа" на "Победу"",- прокомментировала вице-президент группы "ГАЗ" Елена Матвеева.

Группа "ГАЗ" стала правообладателем спорного товарного знака в 2009 году, когда петербургский бизнесмен Павел Андреев уступил компании права на автомобильные марки "Чайка" и "Победа", напоминает "Коммерсант". Тогда говорилось о планах возродить, как минимум, "Чайку". В октябре 2018 года Роспатент продлил для правообладателя срок действия исключительного права на товарный знак "Победа" до 29 июля 2029 года.