Самарская область получит из бюджета почти 31 млрд руб на строительство моста через Волгу

03.04.19 09:39

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ готово в 2019-2021 годах предоставить Самарской области межбюджетные трансферты в сумме 30,856 млрд рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора "Европа - Западный Китай".

Распоряжение об этом от 29 марта 2019 года опубликовано на сайте Кабмина РФ в среду.

Документ предусматривает предоставление Самарской области трансфертов в размере 2,057 млрд рублей в 2019 году, 10,623 млрд рублей в 2020 году и 18,176 млрд рублей в 2021 году.

В ноябре 2018 года министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин говорил журналистам, что общая стоимость проекта составляет 130 млрд рублей, а федеральный бюджет предоставит на строительство моста грант в размере 67 млрд рублей, если остальную сумму вложит концессионер.

Мост планируется открыть в 2024 году.

Как сообщалось, в октябре 2018 года стало известно, что проект моста через Волгу в Самарской области с дорогой в обход Тольятти включен правительством РФ в комплексный план модернизации развития магистральной инфраструктуры. Согласно документу, в рамках проекта планируется построить 97 км новых автомобильных дорог I категории в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Предполагаемые сроки реализации проекта - 2019-2023 годы, ответственными назначены руководитель Росавтодора Андрей Костюк и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.