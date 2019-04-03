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Подготовлены поправки о придании обратной силы законопроекту об "ипотечных каникулах"

© РИА Новости. Владимир Федоренко
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Сенаторы подготовили поправки ко второму чтению законопроекта об "ипотечных каникулах", распространяющие его действие и на те договоры, которые были заключены до вступления закона в силу, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

Поправки подготовлены заместителем председателя Совета Федерации Евгением Бушминым, председателем комитета по бюджету и финансовым рынкам Сергеем Рябухиным и первым зампредом этого комитета Николаем Журавлевым. "Н.Журавлев пояснил, что планируется дать закону обратную силу - распространить его действие на все ипотечные договоры, в том числе заключённые до даты вступления закона в силу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Законопроект также будет дополнен исчерпывающим перечнем документов, на основании которых принимается решение о предоставлении ипотечных каникул.

"Это исключит возможность злоупотреблений со стороны кредитных организаций при принятии решения о предоставлении заёмщику льготного периода", - сказал сенатор.

По словам Н.Журавлева, предусматривается также введение максимального размера кредита, по которому заёмщик сможет запросить у банка ипотечные каникулы.

"Данная норма позволит применять положения закона по отношению к действительно нуждающимся гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, исключая случаи кредитования жилья, которое может быть отнесено к категории роскоши", - говорится в сообщении.

Полномочиями по установлению предельных лимитов будет наделено правительство, которое сможет дифференцировать ограничения в зависимости от экономических показателей в отдельных регионах.

Кроме того, подготовленные ко второму чтению поправки определяют уровень снижения доходности заемщика и предлагают учитывать снижение относительно показателя его долговой нагрузки и кредитоспособности в целом.

"Это будет более справедливым и информативным для определения его финансового положения", - приводит пресс-служба слова Н.Журавлева.

По его словам, планируется дополнить законопроект нормой о необходимости учета обращений за льготным периодом всех созаемщиков, чей доход учитывался изначально при принятии решения о выдаче ипотечного кредита. "Ситуация, когда в рамках одного ипотечного договора представлено несколько заемщиков, очень распространена с учётом характерной долгосрочности и размера ипотечного займа", - пояснил сенатор.

Н.Журавлев сообщил, что планируется внесение законопроекта, предусматривающего изъятие норм о государственной пошлине за удостоверение договоров об ипотеке, государственную регистрацию ипотеки, внесение изменений в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в связи с соглашением об изменении договора об ипотеке, а также за госрегистрацию, внесение изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке.

21 марта правительство РФ опубликовало официальный отзыв на законопроект об "ипотечных каникулах" и сочло целесообразным распространение его действия на кредитные договоры, действующие на дату вступления в силу этого закона.

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