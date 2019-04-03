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03.04.19 09:54

На развитие дорог в Пермском крае выделено из федбюджета 920 млн рублей

© РИА Новости. Владимир Трефилов
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило предоставление Пермскому краю на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 2019 году 920 млн рублей.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства России в среду.

В частности, на достижение целевых показателей региональных дорожных программ, предусматривающих осуществление крупных и особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов, будет выделено 320 млн рублей. Для реализации целевых показателей региональных дорожных программ с применением механизмов государственно-частного партнерства регион получит 600 млн рублей.

Финансирование выделяется в рамках целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения".

Как сообщается на сайте администрации правительства и губернатора Пермского края, в текущем году в регионе планируется отремонтировать в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 52 участка дорог и улиц Пермской агломерации.

В общей сложности в рамках нацпроекта до 2024 года будет отремонтировано и реконструировано 68,3 км дорог и улиц Пермской агломерации.

Кроме того планируется построить и отремонтировать 21,7 км региональных дорог - с 2019 года в проект добавлена вся региональная сеть Пермского края. Сейчас в проект включено три объекта: Восточный обход Перми, обход поселка Куеда с путепроводом и дорога от Горнозаводска до границы со Свердловской областью.

Еще одним целевым показателем нацпроекта является снижение доли перегруженных дорог. Если в 2018 году в Прикамье перегруженными были 16,1% дорог, то в 2019 году этот показатель должен снизиться до 15,8%, а к 2024 году - до 14,5%.

Кроме того в 2019 году планируется снижение количества аварийно-опасных участков на дорожной сети Пермского края до 105, сейчас их - 114.

На приведение пермских дорог в нормативное состояние из краевого бюджета будет направлено более 1,5 млрд руб.

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