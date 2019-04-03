|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.04.19 09:54
На развитие дорог в Пермском крае выделено из федбюджета 920 млн рублей
Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства России в среду.
В частности, на достижение целевых показателей региональных дорожных программ, предусматривающих осуществление крупных и особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов, будет выделено 320 млн рублей. Для реализации целевых показателей региональных дорожных программ с применением механизмов государственно-частного партнерства регион получит 600 млн рублей.
Финансирование выделяется в рамках целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения".
Как сообщается на сайте администрации правительства и губернатора Пермского края, в текущем году в регионе планируется отремонтировать в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 52 участка дорог и улиц Пермской агломерации.
В общей сложности в рамках нацпроекта до 2024 года будет отремонтировано и реконструировано 68,3 км дорог и улиц Пермской агломерации.
Кроме того планируется построить и отремонтировать 21,7 км региональных дорог - с 2019 года в проект добавлена вся региональная сеть Пермского края. Сейчас в проект включено три объекта: Восточный обход Перми, обход поселка Куеда с путепроводом и дорога от Горнозаводска до границы со Свердловской областью.
Еще одним целевым показателем нацпроекта является снижение доли перегруженных дорог. Если в 2018 году в Прикамье перегруженными были 16,1% дорог, то в 2019 году этот показатель должен снизиться до 15,8%, а к 2024 году - до 14,5%.
Кроме того в 2019 году планируется снижение количества аварийно-опасных участков на дорожной сети Пермского края до 105, сейчас их - 114.
На приведение пермских дорог в нормативное состояние из краевого бюджета будет направлено более 1,5 млрд руб.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket