Курганская область в 2019г увеличит посевные площади на 4 тыс. га

03.04.19 09:58

© РИА Новости. Виталий Тимкив

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Курганской области в текущем году будет увеличена на 4 тыс. гектаров и превысит 1,3 млн га, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По планам общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в этом году в Курганской области будет увеличена на 4 тыс. га и составит 1 млн 342 тыс. га. В том числе площадь ярового сева составит 1 млн 261 тыс. га. Масличные культуры планируется посеять на 133 тыс. га", - говорится в пресс-релизе.

На выездном совещании в Шадринском районе области в минувший вторник, посвященном подготовке к весенне-полевым работам, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поставил перед департаментом агропромышленного комплекса и главами муниципальных образований задачу активнее работать по введению земель в сельскохозяйственный оборот, а также проработать вопрос по повышению доли высеваемых кондиционных, элитных семян. Кроме того, на совещании обсудили вопросы о развитии экспортного потенциала региона и повышении финансовой устойчивости хозяйств, в том числе за счёт глубокой переработки зерна.

Заместитель директора департамента АПК - начальник управления сельскохозяйственного производства Владимир Марфицин уточнил, что в регионе пригодно для ввода 245 тыс. га неиспользуемой пашни.