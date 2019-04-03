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03.04.19 10:04
Комментатор Василий Уткин заявил, что на него напали
"Это случилось после тренировки "Эгриси" (московский любительский футбольный клуб, президентом которого является В.Уткин - ИФ). Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать", - написал В.Уткин в своем телеграм-канале.
"Молодой парень в капюшоне (...), у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон - для отчетности. Жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах", - пишет комментатор.
"Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске", - подчеркнул он.
Ранее на своем Youtube-канале В.Уткин рассказал о влиянии главного тренера сборной России Станислава Черчесова на игроков национальной команды через юриста и агента Алана Агузарова.
В беседе св "Интерфаксом" Василий Уткин заявил, что не намерен обращаться в полицию с заявлением о нападении.
"Нет (не обращался - ИФ), и не буду", - сказал В.Уткин "Интерфаксу".
В столичном МВД "Интерфаксу" подтвердили, что никакого заявления о нападении не поступало.
Это не первое нападение на В.Уткина. В 2001 году неизвестный ударил его заточкой в спину.
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