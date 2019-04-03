От укусов животных в Петербурге за год пострадали почти 10 тыс. человек

03.04.19 10:08

© РИА Новости. Михаил Фомичев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - За 2018 год в Петербурге от укусов животными пострадали 9440 человек, в том числе 1679 детей до 17 лет, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора в среду.

Случаи заболевания людей и животных бешенством за период 2017 и 2018 годы на территории Петербурга не регистрировались.

Управление напоминает, что бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание с абсолютной летальностью. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения заболевания не существует. Каждые 10 минут в мире от бешенства погибает один человек.

Заражение человека происходит при укусе бешеным животным, через царапины и слюни, через свежие раны, порезы на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека.

Предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными.

На территории Российской Федерации источником заражения чаще всего являются собаки, кошки, из диких животных - лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки. Реже заражение происходит в результате контакта с больными коровами, овцами, лошадьми, различными грызунами.

"Любое дикое или хищное животное потенциально опасно, даже если выглядит спокойным, здоровым, миролюбивым и ласковым. Если вы встретите в лесу белку, ежа, лисицу - не берите их на руки, не гладьте, не кормите и не приносите домой. Опасность представляет и еж, зашедший на дачный участок, и летучие мыши, обитающие на чердаках домов, и белки, встретившиеся в парке", - говорится в сообщении.