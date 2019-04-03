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03.04.19 10:11
S7 в мае открывает рейсы из Воронежа в Санкт-Петербург
Полеты будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам на самолетах Embraer-170.
Вылет из Воронежа - в 4:15, из Петербурга - в 1:25. Время в пути составит 2 часа 10 минут.
Таким образам, регулярные перелеты из Воронежа в Санкт-Петербург будут осуществлять три авиапервозчика - S7 Airlines, "Руслайн" и "Нордавиа".
В настоящее время рейсы из аэропорта "Воронеж" выполняют более 20 авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", Armenia, AZUR Air, Belavia, Ellinair, S7, Red Wings, "Руслайн", "Северный ветер", "Оренбуржье", "Узбекские авиалинии", "ЮВТ Аэро".
В 2018 году из аэропорта Воронежа регулярные рейсы выполнялись по 14 внутренним и 15 международным направлениям.
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