S7 в мае открывает рейсы из Воронежа в Санкт-Петербург

03.04.19 10:11

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - S7 Airlines с 21 мая открывает прямые регулярные рейсы из Воронежа в Санкт-Петербург, говорится в сообщении воронежского аэропорта.

Полеты будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам на самолетах Embraer-170.

Вылет из Воронежа - в 4:15, из Петербурга - в 1:25. Время в пути составит 2 часа 10 минут.

Таким образам, регулярные перелеты из Воронежа в Санкт-Петербург будут осуществлять три авиапервозчика - S7 Airlines, "Руслайн" и "Нордавиа".

В настоящее время рейсы из аэропорта "Воронеж" выполняют более 20 авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", Armenia, AZUR Air, Belavia, Ellinair, S7, Red Wings, "Руслайн", "Северный ветер", "Оренбуржье", "Узбекские авиалинии", "ЮВТ Аэро".

В 2018 году из аэропорта Воронежа регулярные рейсы выполнялись по 14 внутренним и 15 международным направлениям.