Архангельская ГК "Титан" вложит в модернизацию более 2 млрд рублей

03.04.19 10:21

© РИА Новости. Владимир Трефилов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Группа компаний "Титан" (генеральный поставщик сырья на Архангельский ЦБК) утвердила инвестиционную программу на 2019-2020 гг. стоимостью более 2 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы группы.

В частности, более 1,7 млрд рублей будет направлено на обновление основных фондов всех 11 лесозаготовительных предприятий холдинга и логистического актива - "Беломорской сплавной компании", около 300 млн рублей будет инвестировано в увеличение парка техники, дорожное строительство и улучшение бытовых условий работников холдинга на территориях присутствия.

Как сообщили в ГК "Титан", в течение двух лет будет закуплена 171 единица самой современной техники, в том числе, лесозаготовительной, самоходной, вспомогательной и автотехники.

Холдинг также инвестирует в дополнительное оборудование и материалы для строительства дорог, выполнения лесохозяйственных работ, а также в технику для модернизации собственного флота.

По словам начальника производственного департамента ГК "Титан" Альберта Пестова, значительная часть инвестиций будет направлена на улучшение жилищно-бытовых условий в вахтовых поселках холдинга: компания дополнительно приобретает вахтовые домики-вагоны и вагоны-столовые, соответствующие всем актуальным требованиям ГОСТа.