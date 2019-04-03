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03.04.19 10:21
Архангельская ГК "Титан" вложит в модернизацию более 2 млрд рублей
В частности, более 1,7 млрд рублей будет направлено на обновление основных фондов всех 11 лесозаготовительных предприятий холдинга и логистического актива - "Беломорской сплавной компании", около 300 млн рублей будет инвестировано в увеличение парка техники, дорожное строительство и улучшение бытовых условий работников холдинга на территориях присутствия.
Как сообщили в ГК "Титан", в течение двух лет будет закуплена 171 единица самой современной техники, в том числе, лесозаготовительной, самоходной, вспомогательной и автотехники.
Холдинг также инвестирует в дополнительное оборудование и материалы для строительства дорог, выполнения лесохозяйственных работ, а также в технику для модернизации собственного флота.
По словам начальника производственного департамента ГК "Титан" Альберта Пестова, значительная часть инвестиций будет направлена на улучшение жилищно-бытовых условий в вахтовых поселках холдинга: компания дополнительно приобретает вахтовые домики-вагоны и вагоны-столовые, соответствующие всем актуальным требованиям ГОСТа.
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