Комиссия ГД и Совфеда предложила ввести в силу закон о хостелах с 1 октября

03.04.19 10:27

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Закон о запрете хостелов в жилых домах начнет работать с 1 октября этого года - о такой дате договорились депутаты и сенаторы в среду на заседании согласительной комиссии.

В принятой Госдумой 6 марта редакции закон вступал в силу через 10 дней после подписания его президентом. 13 марта Совет Федерации отклонил закон, предложив изменить этот срок на 1 января 2020 года. Парламентское большинство Госдумы объявило о готовности пойти на компромиссную дату - 1 июля этого года. Сенаторы выдвинули свой вариант - 1 октября.

Согласительная комиссия дважды собиралась на прошлой неделе - в понедельник и в пятницу, но депутаты и сенаторы в рамках ее работы так и не смогли прийти к общему мнению. Им потребовались дополнительные консультации, и на третьем заседании в среду договоренность была достигнута.

Глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия") сообщила, что согласованное депутатами и сенаторами решение будет вынесено в четверг на голосование Госдумы.

Законом вносится поправка в Жилищный кодекс, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

Таким образом, для размещения хостелов - мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое.

Это требование влечет запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах. В настоящее время согласно Жилищному кодексу в многоквартирном доме нежилым помещением может быть признана только квартира на первом этаже, либо на втором этаже, но только, если под этой квартирой тоже нежилое помещение. Также в такой квартире должна быть возможность оборудовать вход с улицы.

В соответствии с принятым Госдумой 6 марта законом хостел может быть только с отдельным входом на первом этаже или на более высоких этажах, если под ним нет жилых квартир.

Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что эти мини-гостиницы размещаются в квартирах многоквартирных домов на любых этажах. Депутаты неоднократно говорили, что к ним поступает огромное количество жалоб от жильцов домов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев этих хостелов.