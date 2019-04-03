Пять гостиниц на 500 мест откроется в этом году на курортах Карачаево-Черкесии

03.04.19 10:40

© РИА Новости. Денис Абрамов

2 апреля. Interfax-Russia.ru - Открытие пяти новых объектов размещения, в том числе гостиниц, гостевых домов и баз отдыха, запланировано на территории курортов Карачаево-Черкесии в 2019 году.

"Увеличение количества мест размещения туристов на курортах Карачаево-Черкесии является одной из важнейших задач. Только за минувший год в республике построено 10 различных гостиничных комплексов, гостевых домов и баз отдыха", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов.

По его словам, в этом году планируется ввести в эксплуатацию не меньше пяти средств размещения на курортах республики. Общая вместимость этих гостиничных объектов превысит 500 мест.

Полный текст интервью с А.Эркеновым размещен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".