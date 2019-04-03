Татарстан и Томская область будут совместно развивать туризм

03.04.19 10:41

© РИА Новости. Владимир Песня

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава департамента по культуре и туризму Томской области Павел Волк и председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с церемонии подписания.

Согласно тексту соглашения, оно, в частности, предполагает взаимное продвижение туристских возможностей регионов, организацию совместной работы по увеличению турпотока между Татарстаном и Томской областью, обмен опытом и информационными материалами в сфере туризма.

Кроме того, регионы будут налаживать сотрудничество между организациями туриндустрии, проводить совместные мероприятия и информационные туры; совместно участвовать в выставках, форумах, ярмарках, конференциях и иных мероприятиях в сфере туризма; разрабатывать и реализовывать совместные программы и проекты, направленные на повышение качества туристских услуг и системы туристского обслуживания.

После подписания П.Волк сообщил журналистам, что план мероприятий в рамках соглашения находится стадии доработки.

"Но и в Томской области и в республике Татарстан есть серьезные брендовые мероприятия, на которые мы сформируем обменные делегации", - отметил П.Волк.

В свою очередь С.Иванов подчеркнул важность наличия прямого авиасообщения между регионами.

"Самое главное, что между нами есть прямое авиасообщение: два раза в неделю летает самолет. В туризме - это ключевой фактор успеха. Мы начнем с заполнения информационного поля в Томской области и Татарстане о туристических достопримечательностях", - сказал С.Иванов.

Он добавил, что Томская область интересна Татарстану своим природным туристическим потенциалом, масштабными культурными мероприятиями.