УФСБ возбудило дело на сити-менеджера Евпатории, проводятся обыски

03.04.19 10:46

Фото со страницы А.Филонова в Facebook

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава администрации Евпатории Андрей Филонов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, проводятся следственные действия, сообщила в среду пресс-служба крымского управления ФСБ России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в среду по месту жительства подозреваемого, в администрации города и по "иным адресам" проводятся следственные действия.

Как передает корреспондент агентства, около 6:30 в здание, где располагаются администрация и городской совет Евпатории, вошли представители правоохранительных органов в камуфляже и масках.

Ранее А.Филонов сообщил на своей странице в Facebook, что городской суд, удовлетворив иск прокурора, вынес решение о необходимости расторжения с ним трудового договора в связи непринятием мер по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Эдуарда Макаревича. По данным источников агентства, он является отцом гражданской супруги главы администрации.

По словам А.Филонова, решение суда не вступило в силу и будет обжаловано.

А.Филонов, которому 44 года, руководит администрацией Евпатории с ноября 2014 года.

Евпатория - город-курорт на западе Крыма с населением более 100 тысяч человек.