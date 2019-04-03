Осужденный экс-сенатор Цыбко просит отсрочить выплату штрафа в 70 млн рублей

03.04.19 10:44

© РИА Новости. Игорь Зарембо

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Хорошевский суд Москвы 12 апреля рассмотрит ходатайство осужденного за коррупцию бывшего сенатора от Челябинской области Константина Цыбко, который просит отсрочить ему исполнение приговора в части выплаты штрафа в 70 млн рублей.

"Дело в том, что у Цыбко, за исключением доли в квартире пожилых родителей, нет имущества, а также финансовых средств, чтобы выплатить назначенный судом штраф. В связи с этим мы просим суд отсрочить исполнение приговора в части выплаты штрафа", - сообщила "Интерфаксу" его адвокат Людмила Айвар.

Она пояснила, что за это время пройдут обжалования, которые могут повлиять на приговор, также он сможет собрать деньги.

По словам адвоката, в настоящее время К.Цыбко не может быть трудоустроен в колонии, так как страдает онкологическим заболеванием.

"Он не признает свою вину и намерен продолжить добиваться оправдания, но невыплата штрафа является неисполнением приговора, что лишает его права на прошение об условно-досрочном освобождении", - пояснила адвокат.

В пресс-службе Хорошевского суда "Интерфаксу" подтвердили данную информацию, уточнив, что судебное заседание назначено на 16:00 12 апреля.

3 августа 2017 года Озерский городской суд Челябинской области признал К.Цыбко виновным в получении взяток и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Он также на три года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе.

В настоящее время К.Цыбко отбывает наказание в исправительной колонии в Кирово-Чепецке.