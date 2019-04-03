Голикова: ежегодно в России делают 750 тыс. абортов

03.04.19 10:48

© РИА Новости. Варвара Гертье

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что лишь 20% абортов в России делаются по медицинским показаниям.

"Должна сказать, что ежегодно фиксируется свыше 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть - по медицинским показателям", - сказала Т.Голикова на "парламентском часе" в Госдуме в среду.

По ее словам, выявление причин, которые побудили женщину сделать аборт, - это "еще один резерв для повышения рождаемости".

Она добавила, что потенциал для повышения рождаемости в правительстве также видят в субъектах Урала и Сибири, потому что доля женщин в репродуктивном возрасте там выше, чем в целом по России.

Говоря о рождаемости в целом Т.Голикова отметила, что возраст матерей в России за последние десятилетия заметно увеличился.

"Сейчас преимущественный возраст рождения первого ребенка 25-34 года. Это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка, существенно сокращается", - сказала вице-премьер.

По ее словам, если в 1995 году доля матерей, родивших первого ребенка в возрасте до 24 лет включительно, составляла 60% от общего количества рождений, то по итогам 2018 года их доля не превышает 45%.

"Поэтому важно стимулировать первые рождения, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте", - сказала Т.Голикова.

Ранее в ходе заседания вице-премьер сообщила, что по итогам 2018 года смертность выросла почти в каждом третьем регионе России.