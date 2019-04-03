Клинцевич: РФ будет пресекать провокации "чужих" кораблей в Керченском проливе

03.04.19 10:52

© РИА Новости. Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Если НАТО собирается устроить провокацию в Керченском проливе, такие попытки будут жёстко пресечены, заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Если вы пытаетесь устроить провокацию, ссылаясь на то, что Крым не наш, и, не исполняя международные нормы, будете пытаться прорваться через границу РФ, все будет жёстко пресечено, идет ли речь об украинских, американских или чьих-то других кораблях", - заявил Ф.Клинцевич "Интерфаксу" в среду.

Так он прокомментировал заявление представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что альянс готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий, в частности, отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

Он назвал данное заявление провокационным.

"Провокация связана с тем, что они по Керченскому проливу будут сопровождать корабли Украины, обеспечивать их проход. Вы, прежде всего американцы, можете там присутствовать с учетом существующего соглашения стран Черноморского бассейна - не более и не менее", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что "никому, кто соблюдает процедуру прохода по Керченскому проливу, никто не мешает, проблем никаких нет".

По мнению Ф.Клинцевича, такие заявления призваны поддержать президента Украины Петра Порошенко на выборах.

"Это попытка задействовать патриотически настроенный электорат. Я думаю, что они не ограничатся только заявлением. Они попытаются через украинские власти сделать эту провокацию", - сказал он.

Сенатор назвал такие планы НАТО "прямым вмешательством американцев и не только во внутренние дела Украины, попыткой манипуляции общественным мнением и выборными процессами".

Он не исключил, что в случае провокации в Керченском проливе может делаться расчет на появление человеческих жертв, с тем, чтобы затем "эксплуатировать их как сакральных жертв".