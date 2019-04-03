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03.04.19 11:03
Подлодка "Великий Новгород" вернулась из Средиземного моря на в Новороссийск
"В среду в Новороссийской военной морской базе прошла торжественная церемония встречи большой дизельной подводной лодки "Великий Новгород" после совершения перехода и выполнения задач в Средиземном море. Ранее корабль благополучно прошёл через Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и осуществил заход в Севастополь", - сказал А.Рулев.
Он сообщил, что это первое прибытие подлодки пункт дислокации соединения подводных лодок ЧФ Новороссийск после её включения в состав Черноморского флота.
В церемонии торжественной встречи приняли участие ветераны соединения подводных лодок, представители администрации Новороссийска, а также семьи членов экипажа.
"Командир подводной лодки капитан 2 ранга Сергей Рябищенко доложил командиру Новороссийской военно-морской базы контр-адмиралу Олегу Шастову об успешном выполнении поставленных задач", - сказал А.Рулев.
За время нахождения в дальней морской зоне подводники выполняли задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, где провели боевые стрельбы комплексом крылатых ракет морского базирования "Калибр-ПЛ" по объектам террористов на территории Сирии.
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