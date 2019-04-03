Следствие рассматривает несколько версий причин взрыва в академии им.Можайского

03.04.19 11:09

© РИА Новости. Алексей Даничев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Следствие по делу о взрыве в академии имени Можайского в Санкт-Петербурге отрабатывает несколько версий - от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами до умышленного убийства, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к следствию.

"На данном этапе рассматриваются различные версии - от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами, то есть неумышленного подрыва до использования взрывного устройства в преступных целях, в том числе, покушение на убийство", - сказал собеседник агентства.

Он отметил при этом, что пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

На вопрос, считает ли следствие причастными к происшествию офицеров либо курсантов академии, источник ответил: "Среди возможных подозреваемых - как преподавательский и курсантский состав академии, так и люди со стороны, которые по роду службы имеют доступ в помещение, к примеру, технический персонал".

Касаясь самого взрывного устройства, собеседник агентства отметил, что точный состав взрывчатки пока не установлен. По его словам, это может быть и пластит, и тротил, и что-то другое.

Как сообщалось, 2 апреля около 13:30 в одном из служебных помещений Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. Источник в вузе сообщил "Интерфаксу", что взрыв произошел под лестницей, которая ведет в отдел кадров академии. По данным Минобороны РФ, в результате взрыва пострадали четверо военнослужащих. В СК РФ сообщили, что взрыв в академии квалифицирован как покушение на убийство группы лиц, возбуждено уголовное дело.

Источник сообщил "Интерфаксу", что специалисты определили мощность взрывного устройства, сработавшего в здании академии: по предварительным данным, она составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте. По словам источника, эксперты пришли к выводу, что взрывное устройство состояло из бризантного вещества пластит и часового механизма.