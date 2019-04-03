В школу ни ногой: учительницы из Омска и Барнаула уволились после публикации фото в купальниках
  
И снова налоги: пять новых сборов предлагает внести в Налоговый кодекс Минфин
   
Роковая ошибка: действия пилота могли стать причиной падения частного самолета с россиянами в Германии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
03.04.19 11:09

Следствие рассматривает несколько версий причин взрыва в академии им.Можайского

© РИА Новости. Алексей Даничев
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Следствие по делу о взрыве в академии имени Можайского в Санкт-Петербурге отрабатывает несколько версий - от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами до умышленного убийства, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к следствию.

"На данном этапе рассматриваются различные версии - от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами, то есть неумышленного подрыва до использования взрывного устройства в преступных целях, в том числе, покушение на убийство", - сказал собеседник агентства.

Он отметил при этом, что пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

На вопрос, считает ли следствие причастными к происшествию офицеров либо курсантов академии, источник ответил: "Среди возможных подозреваемых - как преподавательский и курсантский состав академии, так и люди со стороны, которые по роду службы имеют доступ в помещение, к примеру, технический персонал".

Касаясь самого взрывного устройства, собеседник агентства отметил, что точный состав взрывчатки пока не установлен. По его словам, это может быть и пластит, и тротил, и что-то другое.

Как сообщалось, 2 апреля около 13:30 в одном из служебных помещений Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. Источник в вузе сообщил "Интерфаксу", что взрыв произошел под лестницей, которая ведет в отдел кадров академии. По данным Минобороны РФ, в результате взрыва пострадали четверо военнослужащих. В СК РФ сообщили, что взрыв в академии квалифицирован как покушение на убийство группы лиц, возбуждено уголовное дело.

Источник сообщил "Интерфаксу", что специалисты определили мощность взрывного устройства, сработавшего в здании академии: по предварительным данным, она составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте. По словам источника, эксперты пришли к выводу, что взрывное устройство состояло из бризантного вещества пластит и часового механизма.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.04.19 11:27
Смена газона на стадионе "Динамо" может завершиться до конца мая
.
  03.04.19 10:04
Комментатор Василий Уткин заявил, что на него напали
.
  03.04.19 09:18
Суд в среду начнет слушания по делу Мамаева и Кокорина
.
  03.04.19 09:03
Более ста единиц военной техники будут участвовать в Параде на Красной площади
.
  02.04.19 17:36
Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу на арест экс-министра Абызова
.
  02.04.19 15:35
В Мосгоризбиркоме предложили лишить "срочников" права голоса на "чужих" губернаторских выборах
.
  02.04.19 14:21
Фильм о Рудольфе Нурееве покажут на ММКФ в рамках параллельной программы
.
  02.04.19 13:18
ОНК обратилась к прокурору Москвы в связи со смертью заключенного в СИЗО
.
  02.04.19 12:07
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста обвиняемому в госизмене ученому Кудрявцеву
.
  02.04.19 11:46
Московский зоопарк открыл для посетителей Центр воспроизводства редких животных под Волоколамском


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket