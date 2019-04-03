Петербургские депутаты предложили легализовать шашлыки в парковых зонах

03.04.19 11:12

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду предложило узаконить разведение костров и приготовление шашлыка в зонах зеленых насаждений, наделив Смольный соответствующими полномочиями.

"Я думаю, каждый из вас видел картину, когда на газонах, в скверах, на набережных люди разводили костры и мангалы, чтобы приготовить шашлык, ведь далеко не у каждого жителя города есть возможность выбраться на природу. Здесь не все так гладко, потому что действующий закон прямо предусматривает административную ответственность за разведение костров и установку мангалов на территории зеленых насаждений. При этом люди все равно разводят костры, а штрафовать их попросту некому. Мы предлагаем уйти от карательной практики в область позитивного права и дать возможность городскому правительству право допустить оборудование специальных мест для установки мангалов", - пояснил соавтор инициативы Денис Четырбок ("Единая Россия") на заседании палаты в среду.

Согласно тексту документа, правительство Петербурга должно будет создать специальные площадки для отдыха, предназначенные для установки мангалов и барбекю, а также определить правила их использования. Предполагается, что такие места будут оборудованы урнами, противопожарными средствами и мангалами. Депутат отметил, что аналогичная практика уже действует в Москве.

"Речь не идет о том, что такие площадки будут организованы в Летнем саду. Нужно соблюсти баланс. Такие места могут быть организованы на окраине зеленых зон - например, в Александрино, Южно-Приморском, Сосновке - и никак не должны нарушить покой граждан, которые отдыхают и гуляют с детьми", - добавил Д.Четырбок.

Инициативу поддержали 45 депутатов. Законопроект был принят в первом чтении.

В настоящее время за разведение огня в зоне зеленых насаждений предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.