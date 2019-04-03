Комплексы С-400 "Триумф" развернули на Балтике в ходе учений

03.04.19 11:16

© РИА Новости. Отдел информационного обеспечения Балтийского региона

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Подразделения противовоздушной обороны Балтийского флота провели учение по отражению авиационного удара с применением комплексов С-300 и С-400, сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

"В рамках проведения учения боевые расчеты совершили марши в назначенные районы, где выполнили оперативное развертывание зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 в боевой порядок в районах прикрытия с целью обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей, представленных реальными мишенями", - сказал Р.Мартов.

Задачу ракетчикам осложняли налеты истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и военно-транспортных самолетов Ан-26, имитирующих действия условного противника во всем диапазоне высот и скоростей. В целях создания помеховой обстановки действия боевых расчетов ПВО осложнялись применением средств радиоэлектронной борьбы.

"В ходе учения условный противник наносил авиационный удар с плотностью до семи целей в минуту. Для отражения удара крылатых ракет в воздух по тревоге были подняты истребители Су-27 морской авиации флота", - сказал Р.Мартов.

Он отметил, что экипажи самолетов в ходе воздушного боя успешно уничтожили все цели с применением авиационных средств поражения.

"С земли самолеты условного противника были уничтожены залпом ракет зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 - боевые расчеты которых произвели электронные пуски по воздушным целям", - сообщил представитель Балтфлота.

Экипажи кораблей Балтийского флота, выполнявших задачи в морских полигонах флота и задействованные в дежурстве по ПВО на базе, также произвели электронные пуски по воздушным мишеням.

Всего в учении было задействовано около более 10 самолетов, ракетные дивизионы систем ПВО С-300 и С-400 и корабли Балтийского флота.