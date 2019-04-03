|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.04.19 11:19
НАК сообщил об уничтожении двух связанных с ИГИЛ боевиков в КБР
"В результате боеконтакта двое бандитов получили ранения, несовместимые с жизнью. Их личности установлены. По имеющимся данным, они были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ", - сообщает НАК.
По данным информцентра, боестолкновение произошло ночью со вторника на среду в Кабардино-Балкарии на трассе Благовещенка - Прохладное.
"Силами правопорядка была предпринята попытка остановить легковой автомобиль, в котором находились лица, совершившие накануне нападение на сотрудников полиции. В ответ на требование представителей правоохранительных органов остановиться преступники открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться", - рассказали в информационном центре.
По месту жительства одного из нейтрализованных боевиков обнаружено замаскированное подземное сооружение для скрытного проживания, добавили там.
"Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет", - заявили в НАК.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket