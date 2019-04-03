НАК сообщил об уничтожении двух связанных с ИГИЛ боевиков в КБР

03.04.19 11:19

© РИА Новости. ФСБ РФ

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Двое боевиков, связанных с запрещённой в РФ террористической организацией ИГИЛ, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В результате боеконтакта двое бандитов получили ранения, несовместимые с жизнью. Их личности установлены. По имеющимся данным, они были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ", - сообщает НАК.

По данным информцентра, боестолкновение произошло ночью со вторника на среду в Кабардино-Балкарии на трассе Благовещенка - Прохладное.

"Силами правопорядка была предпринята попытка остановить легковой автомобиль, в котором находились лица, совершившие накануне нападение на сотрудников полиции. В ответ на требование представителей правоохранительных органов остановиться преступники открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться", - рассказали в информационном центре.

По месту жительства одного из нейтрализованных боевиков обнаружено замаскированное подземное сооружение для скрытного проживания, добавили там.

"Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет", - заявили в НАК.