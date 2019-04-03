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03.04.19 13:40

Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании

© РИА Новости. Евгений Биятов
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", его кабинет министров может внести в парламент уже до середины лета.

"Впервые начинаются мероприятия, связанные с переходом на здоровое питание. Нам предстоит законодательно урегулировать идеологию здорового питания, в связи с чем подготовлен соответствующий проект федерального закона, который, мы надеемся, в весеннюю сессию будет внесен в Государственную Думу", - сказала Т.Голикова в ходе "правительственного часа" в Госдуме в среду.

Она также напомнила, что председатель правительства Дмитрий Медведев закрепил полномочия по контролю качества продуктов питания за Роспотребнадзором.

После заседания Т.Голикова объяснила журналистам, что речь идет о том, чтобы отразить в законодательстве понятийный аппарат - в частности, по ее словам, само понятие "здоровое питание".

"Нам предстоит сейчас органично встроить те предложения, которые у нас есть, для того, чтобы можно было каким-то образом понятийно определить, что есть качество питания, потому что это достаточно сложная тема", - сказала вице-премьер.

Она добавила, что стоят задачи "по осовремениванию законодательства", и в правительстве надеются, что в 2019 году изменения будут приняты - "чтобы уже в последующие пять лет реализовывать это для всего населения страны".

Пресс-служба Роспотребнадзора в декабре 2018 года сообщала, что больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием. "Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями (возникающими из-за плохого питания - ИФ), а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин", - говорилось в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора от 6 декабря.

Согласно данным Роспотребнадзора, "высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета".

А министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в декабре 2018 года заявила, что выбор россиянами продуктов питания нерационален и что мужчины стали вдвое больше страдать ожирением.

"Питание россиян нельзя считать в полной мере рациональным", - сказала В.Скворцова на заседании Совета законодателей 13 декабря, отметив, что в России "абдоминальное ожирение (в области живота - ИФ) отмечается более чем у двух третей обследованных". "В возрасте 35-40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 года - 36% и 52% соответственно. Двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%", - сказала В.Скворцова.

Она добавила, что фастфудом питается каждый пятый россиянин, особенно жители мегаполисов.

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