Суд в Волгограде восстановил право на пенсию вдове погибшего в Сирии офицера

03.04.19 11:38

© РИА Новости. Максим Богодвид

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Волгоградский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении права на социальные выплаты вдове погибшего в Сирии офицера Елены Петиной, сообщает пресс-служба суда в среду.

"Е.Петина обратилась в Центральный районный суд Волгограда с иском к ФКУ "Военный комиссариат Волгоградской области" с требованием об установлении факта выполнения ее погибшим супругом специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики и признании за ней и ее детьми права на социальные гарантии и получение пенсий по случаю потери кормильца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обосновании иска женщина указала, что ее супруг - военнослужащий Министерства обороны РФ погиб 7 марта 2018 года в авиакатастрофе при выполнении спецзадач в Сирии. При этом комиссариат, ссылаясь на отсутствие у умершего удостоверения ветерана боевых действий, отказал вдове произвести отметку о наличии у нее прав на социальные гарантии.

"Суд пришел к выводу, что удостоверение не получено военнослужащим не в связи с отказом комиссии в признании его ветераном, а в связи с тем, что он не вернулся живым к месту дислокации своей воинской части в Волгограде. В результате за истцом и ее детьми было признано право на социальные гарантии, предусмотренные законодательством", - отмечается в пресс-релизе.

Не согласившись с постановленным решением, ответчик обжаловал его в апелляционной инстанции. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение Центрального районного суда Волгограда без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.