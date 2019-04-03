На благо озера: суд запретил компании "АкваСиб" строить завод на Байкале
  
Под свой контроль: НАТО хочет отправить корабли в Черное море для обеспечения безопасности
   
Пенсия в цифрах: СНИЛС в России заменят на электронную или бумажную справку
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
03.04.19 11:43

Памфилова считает возможным смягчение муниципального фильтра до выборов

© РИА Новости. Илья Питалев
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что внесение в Госдуму законопроекта о смягчении "муниципального фильтра" дает возможность его корректировки уже к Единому дню голосования в сентябре.

"Это даёт нам шанс и возможность всё-таки хорошенько поработать в оставшееся время до Единого дня голосования. У нас уже есть определенные предложения, и, может быть, нам удастся, действительно, в ряде регионов, где выбирают высших должностных лиц, добиться и обратиться к Заксобраниям и претендентам о том, чтобы рассмотрели возможность, и на региональном уровне и этот "фильтр" был снижен",- сказала Э.Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Накануне депутаты Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о смягчении "муниципального фильтра" до максимальной планки в 5%.

По ее словам, ЦИК приветствует внесение законопроекта, консенсус по которому был достигнут на рабочей группе при администрации президента, что делает его принятие вполне вероятным.

"В любом случае мы эту работу не бросаем с учётом того, что была достигнута определенная договоренность, был достиг консенсус на рабочей группе в администрации президента, мы не останавливаемся",- сказала Э.Памфилова.

ЦИК приложит все усилия для его реализации.

"Не хочу обещать на сто процентов, потому что это не только от нас зависит, но все необходимые усилия мы предпримем, чтобы увеличить вероятность того, что уже в Единый день голосования в этом году были уже какие-то послабления: и для представителей партий и для самовыдвиженцев условия для регистрации были облегчены",- отметила глава ЦИК России.

"Муниципальный фильтр" представляет собой процедуру сбора подписей от 5% до 10% (в зависимости от региона) от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований для возможности выдвижения на выборы главы региона.

Экспертное сообщество неоднократно критиковало данную процедуру за возможности злоупотребления ею и применения административного давления.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.04.19 20:58
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО еще на полгода
.
  03.04.19 15:34
Обвинителем по делу Мамаева и Кокорина будет прокурор, находящаяся под госзащитой
.
  03.04.19 15:05
Движение транспорта на юго-востоке Москвы ограничат с 6 по 11 апреля
.
  03.04.19 14:51
Актер Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни
.
  03.04.19 14:04
Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль
.
  03.04.19 13:09
Москва за квартал выполнила почти треть годового плана по вводу жилья
.
  03.04.19 11:27
Смена газона на стадионе "Динамо" может завершиться до конца мая
.
  03.04.19 10:04
Комментатор Василий Уткин заявил, что на него напали
.
  03.04.19 09:18
Суд в среду начнет слушания по делу Мамаева и Кокорина
.
  03.04.19 09:03
Более ста единиц военной техники будут участвовать в Параде на Красной площади


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket