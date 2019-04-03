Памфилова считает возможным смягчение муниципального фильтра до выборов

03.04.19 11:43

© РИА Новости. Илья Питалев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что внесение в Госдуму законопроекта о смягчении "муниципального фильтра" дает возможность его корректировки уже к Единому дню голосования в сентябре.

"Это даёт нам шанс и возможность всё-таки хорошенько поработать в оставшееся время до Единого дня голосования. У нас уже есть определенные предложения, и, может быть, нам удастся, действительно, в ряде регионов, где выбирают высших должностных лиц, добиться и обратиться к Заксобраниям и претендентам о том, чтобы рассмотрели возможность, и на региональном уровне и этот "фильтр" был снижен",- сказала Э.Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Накануне депутаты Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко и Михаил Дегтярев внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о смягчении "муниципального фильтра" до максимальной планки в 5%.

По ее словам, ЦИК приветствует внесение законопроекта, консенсус по которому был достигнут на рабочей группе при администрации президента, что делает его принятие вполне вероятным.

"В любом случае мы эту работу не бросаем с учётом того, что была достигнута определенная договоренность, был достиг консенсус на рабочей группе в администрации президента, мы не останавливаемся",- сказала Э.Памфилова.

ЦИК приложит все усилия для его реализации.

"Не хочу обещать на сто процентов, потому что это не только от нас зависит, но все необходимые усилия мы предпримем, чтобы увеличить вероятность того, что уже в Единый день голосования в этом году были уже какие-то послабления: и для представителей партий и для самовыдвиженцев условия для регистрации были облегчены",- отметила глава ЦИК России.

"Муниципальный фильтр" представляет собой процедуру сбора подписей от 5% до 10% (в зависимости от региона) от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований для возможности выдвижения на выборы главы региона.

Экспертное сообщество неоднократно критиковало данную процедуру за возможности злоупотребления ею и применения административного давления.