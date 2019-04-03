ЦБ РФ рассматривает возможность использования СБП для зарплатных начислений

03.04.19 11:48

© РИА Новости. Владимир Трефилов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ рассматривает возможность использования СБП (Система быстрых платежей) для перевода физлицами своих зарплатных начислений, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на съезде АРБ в среду в Москве.

"Дать возможность физическому лицу вне зависимости от того, в каком юрлице он работает, перевести в онлайне свою зарплату на тот счет, на который он хотел бы перевести - эта тема абсолютно правильная и справедливая. И поэтому мы сейчас рассматриваем в СБП создание такой функции, как перевод физлицом по телефону денежных средств на любой счет, который он хотел бы использовать, по своим зарплатным зачислениям", - сказала О.Скоробогатова.

По ее словам, "рядом банков эта инициатива была поддержана", она не потребует какой-то серьезной перестройки, ЦБ при этом не хотел бы заниматься коммерческими вопросами, "которыми занимаются банки с юридическими и физическими лицами".

О.Скоробогатова уточнила, что вопрос с зарплатными отчислениями обсуждается в контексте возможного введения в СБП переводов от юрлиц к физлицам.

"Это как раз к теме "волшебного" реестра зарплатного, который в прессе много обсуждался. Создание самого реестра где-то в одном месте, я считаю, абсолютно не умная идея, которая убивает в том числе бизнес для банков", - отметила О.Скоробогатова.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для работодателей, которые препятствуют гражданам переводить свою зарплату из одного банка в другой.