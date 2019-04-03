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03.04.19 11:52
Подкомиссия ООН признала принадлежность Арктики к продолжению континентального шельфа РФ
"В рамках тех работ, которые выполнялись Роснедрами и Минприроды России в этом году, в частности, на сессиях подкомиссии ООН подготовлены материалы, которые позволят на 49 сессии подкомиссии принять решение, которое является чрезвычайно важным для нас. Подкомиссия заявила о геологической принадлежности территорий, которые мы включаем в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента Российской Федерации", - сказал он.
" Это важнейшее заявление, которое в какой-то степени определяет успешность нашей заявки", - подчеркнул Е.Киселев.
Как сообщалось, Россия в 2015 году подала в ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике, что позволит увеличить площадь российского шельфа в Арктике на 1,2 млн км.
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