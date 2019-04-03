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03.04.19 15:35

Томск намерен привлечь кредиты на 1,1 млрд руб. для финансирования дефицита бюджета

© РИА Новости. Илья Питалев
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Департамент финансов администрации Томска объявил пять электронных аукционов на привлечение кредитных линий с общим лимитом 1,1 млрд рублей, сообщается в системе "СПАРК-Маркетинг".

Средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств.

Администрация города намерена привлечь две возобновляемые кредитные линии. Первая имеет лимит 300 млн рублей и срок действия - 720 дней. Начальная цена контракта - 55,036 млн рублей (исходя из ставки 9,3% годовых). Лимит второй линии - 200 млн рублей, срок действия - 900 дней. Начальная (максимальная) цена контракта - 46,899 млн рублей (исходя из ставки 9,51% годовых). Заявки на участие в аукционах принимаются до 18 апреля, итоги будут подведены 22 апреля.

Город также объявил аукцион на привлечение невозобновляемой кредитной линии с лимитом 200 млн рублей и сроком действия 1 год. Начальная (максимальная) цена контракта - 18,26 млн рублей (исходя из ставки 9,13% годовых).

Заявки на участие в аукционах принимаются до 19 апреля, итоги будут подведены 22 апреля.

Планируется также привлечь возобновляемую кредитную линию с лимитом 300 млн рублей и сроком действия 510 дней. Начальная (максимальная) цена контракта - 39,984 млн рублей (исходя из ставки 9,3% годовых). Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 апреля, итоги будут подведены 25 апреля.

Кроме того, до 22 апреля принимаются заявки на участие в аукционе на право предоставления возобновляемой кредитной линии с лимитом 100 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контракта - 23,71 млн рублей (исходя из ставки 9,51% годовых), срок действия кредитной линии - 910 дней. Итоги аукциона будут подведены 26 апреля.

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