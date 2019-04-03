Режиссер Бортко выдвинут кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ

03.04.19 12:00

© РИА Новости. Александр Гальперин

3 апреля. Interfax-Russia.ru - На выборах губернатора Санкт-Петербурга КПРФ будет представлять режиссер, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко, заявил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Мы будем рекомендовать на должность кандидата губернатора Санкт-Петербурга режиссера Владимира Бортко", - сказал Ю.Афонин на пресс-конференции в Центральном офисе "Интерфакса".

Он добавил, что "сейчас вокруг Бортко объединяется серьезная команда".

Ю.Афонин также озвучил и фамилии кандидатов, выдвигаемых КПРФ на губернаторских выборах в других регионах РФ в сентябре.

Это экс-командующий 58-й общевойсковой армией на Северном Кавказе генерал Виктор Соболев в Ставропольском крае; в Астраханской области лидер всероссийского движения "Дети войны", депутат Госдумы Николай Арефьев; в Волгоградской области руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте, врач Александр Морозов; один из лидеров протестного движения, глава фракции КПРФ Максим Амелин в Оренбургской области; в Челябинскй области - Константин Нациевский, один из лидеров экологического движения; Сергей Токарев - в Липецкой области; Виктор Ромашкин в Республике Алтай; адвокат Яков Сидоров в Курганской области.

Ю.Афонин отметил, что "все, кто идут на выборы, являются жителями этих регионов". "В целом наша команда настроена на серьезную победу", - добавил он.

"Союз государственно-патриотических сил должен проявить свою волю и характер. Без широкого объединения и поддержки не решить ни одной проблемы", - сказал, в свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он также отметил, что "для КПРФ одна из ключевых кампаний - московская".