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03.04.19 12:06
Путин поручил проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных на рынках РФ
Как сообщили "Интерфаксу" два источника в финансово-экономическом блоке правительства, соответствующее поручение, адресованное главе правительства и директору ФСБ, было дано главой государства после получения письма председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в котором раскрываются подробности финансирования "серого" импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки.
По словам одного из источников, само письмо направлено в конце января, а поручение президента датировано концом февраля.
Как сообщалось, в середине января ЦБ уже подготовил для банков методические рекомендации для выявления сомнительных переводов физлиц за границу. К признакам таких сомнительных операций ЦБ отнес переводы через российские банковские офисы, рядом с которыми находятся торговые точки без контрольно-кассовой техники.
К таким точкам относятся и рынки. По словам источника "Интерфакса", в своем письме В.Путину глава ЦБ сообщает, что регулятор выявил возможную схему оплаты и легализации "серого" импорта на крупных рынках объемом не менее 10 млрд рублей ежемесячно.
Отправление средств осуществлялось из точек неподалеку от рынков, а получателями являлись торговые склады в Киргизии и Казахстане, куда, в свою очередь, приходят товары из Китая и Вьетнама.
По словам собеседника "Интерфакса", Э.Набиуллина в своем письме указала, что этот нелегальный механизм использовался для ухода от налогов большинства арендаторов московских рынков "Садовод", "Москва" и "Фудсити", петербургской "Софийской овощной базы", екатеринбургских "Таганского ряда" и "Новомосковского", новосибирских "Норд Сити молл" и "Дружба", уфимского "Южного", омского "Торгового города" и дагестанского "Хасавюртского рынка".
Версию с каналом "серого" импорта из Китая и Вьетнама с перевалкой товаров в Киргизии и Казахстане поддерживает расхождение официальной таможенной статистики по товарообороту между странами, говорится в письме.
ЦБ отмечает неприменение контрольно-кассовой техники на этих рынках даже тогда, когда эта техника поставлена на учет в налоговых органах. По словам источника, Э.Набиуллина для борьбы с теневой деятельностью предложила главе государства дать поручения ФНС по усилению контроля за ККТ и МВД - по ужесточению контроля за исполнением миграционного законодательства.
Источник также сообщил, что первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов дал поручение Минфину, Минпромторгу, Минэкономразвития и МВД с участием ЦБ проработать вопрос применения ККТ субъектами, которые работают на российских рынках.
Собеседник "Интерфакса" рассказал, что ФНС предлагает проработать вопрос пересмотра критериев освобождения от применения ККТ: сейчас, как показал анализ налоговиков, на территории крупных рынков контрольно-кассовая техника практически не применяется. Если раньше это было оправдано сложностями подключения рынков к электросетям и интернету, то теперь условия изменились, отмечает ФНС.
Действующая редакция закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ" позволяет бизнесу не применять ККТ при торговле на рынках и ярмарках за исключением ряда случаев, определенных законодательно. В частности, необходимо обязательно применять технику в отдельных магазинах, павильонах внутри рынка или при реализации определенных групп товаров. Тем не менее, действующий закон позволяет продавать многие виды товаров, не отражая операции с помощью ККТ.
ЦБ уже выделял известные московские рынки как участников системы незаконных финансовых операций. Так, в апреле 2018 года глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов заявил, что оборот самых крупных столичных рынков составляет порядка 600 млрд рублей в месяц, сообщало РБК. При этом, по данным ЦБ, большая часть этой суммы на банковские счета не зачислялась, зато на эти средства закупалась и переводилась за рубеж криптовалюта.
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