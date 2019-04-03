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03.04.19 12:10
Расчёт ПВО фрегата "Адмирал Григорович" на учениях в Чёрном море "сбил" бомбардировщик "противника"
"По легенде учений самолёт условного противника приблизился для нанесения бомбового удара по кораблю. Расчёты ПВО корабля условно применили по бомбардировщику зенитный ракетный комплекс "Штиль-1" до захода Су-24М на боевой курс. Цель была поражена электронным ракетным пуском ракеты", - сказано в сообщении.
Экипаж фронтового бомбардировщика Су-24М морской авиации ЧФ имитировал атакующие действия "противника".
Учения фрегата в акватории Чёрного моря были плановыми, сообщает штаб флота.
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