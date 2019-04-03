В Свердловской области планируют восстановить более 27 тыс. гектаров леса

03.04.19 12:19

© РИА Новости. Игорь Подгорный

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 27 тыс. гектаров леса будет восстановлено взамен погибших и вырубленных лесных насаждений в рамках проекта "Сохранение лесов", который является региональной составляющей нацпроекта "Экология", в Свердловской области в 2019 году, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

"Если в прошлом году перед работниками лесного хозяйства области была поставлена задача восстановить 24 тысячи гектаров леса, в 2019 году плановая площадь лесовосстановления составила уже 27 тысяч гектаров. Начиная с 2019 года плановые объемы лесовосстановления будут увеличиваться", - приводятся в сообщении слова заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области - директора департамента лесного хозяйства Олега Сандакова.

По его словам, это делается для баланса вырубленных или погибших лесных насаждений и воспроизводства лесов. Так, в 2019 году соотношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесов составит 92%.

"К 2024 году это соотношение должно достигнуть 100%, как того требует национальный проект", - отметил О.Сандаков.

Кроме того, в рамках проекта "Сохранение лесов" в 2019 году за счет средств федерального бюджета будет закуплена новая лесохозяйственная и лесопожарная техника.

"138 млн рублей предусмотрено на приобретение лесопожарной техники, и 7,7 млн рублей - на приобретение техники для проведения лесовосстановительных работ", - уточняется в пресс-релизе.