Более 50 газозаправок должны появиться в Самарской области к 2024г

03.04.19 12:23

© РИА Новости. Антон Денисов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Самарской области рассчитывают, что к 2024 году в регионе будет работать 53 газозаправочные станции, сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"Конечно, мы понимаем, что в перспективе развитие рынка газомоторного топлива - это строительство заправок. На сегодняшний день в Самарской области - семь современных заправок, через два года их будет уже десять, но наш целевой показатель - это 53 заправки к 2024 году", сказал В.Кудряшов.

По его словам, такие планы будут достигнуты благодаря господдержке.

"Федеральное правительство дает меры господдержки, которые позволяют покрыть до 50% расходов на строительство газозаправочных комплексов за счет средств федерального бюджета. Я думаю, что региональный бюджет присоединится. Мы создадим более льготные условия", - сказал В.Кудряшов.

По его словам, власти региона уже сейчас ведут переговоры с рядом компаний.

"Это не только Газпром, не только Роснефть, которая тоже этим интересуется. Но и частные владельцы газозаправочных комплексов, которым может это быть интересно" - уточнил первый зампред правительства.

В.Кудряшов отметил, что за последние четыре года Самарская область приобрела 400 единиц транспортной техники, работающей на природном газе. "Это - общественный транспорт, это - техника для предприятий коммунальных служб. В соответствие с программой развития газомоторного топлива мы получаем в этом году новый инструмент - возможность субсидировать половину расходов на переоборудование автотранспортной техники со сроком эксплуатации не более пяти лет на природный газ. Мы планируем переоборудовать в 2019 году порядка 600 единиц транспортных средств", - сказал В.Кудряшов.

По его словам, субсидия будет предоставляться через министерство промышленности Самарской области.

"В приоритете у нас, конечно же, муниципальная техника. В первую очередь, это - техника сельхозпроизводителей, но - и другие компании: перевозчики пассажиров, небольшие транспортные компании. Они могут воспользоваться этими субсидиями. Размер их достаточен в этом году", - отметил В.Кудряшов.