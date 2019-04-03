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03.04.19 12:29
В Кремле потребовали от Росстата разъяснений по поводу данных о нехватке у россиян денег на обувь
"Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры?" - сказал Д.Песков на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие данные Росстата.
"Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных", - добавил он.
Ранее СМИ опубликовали данные Росстата за 2018 год, в котором приняли участие 60 тыс. домохозяйств. Согласно им минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тыс. рублей, чтобы иметь возможность купить самое необходимое. При этом порядка 79,5% семей сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров, 35,4% не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон.
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