В Кремле потребовали от Росстата разъяснений по поводу данных о нехватке у россиян денег на обувь

03.04.19 12:29

© РИА Новости. Илья Питалев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - В Кремле ожидают разъяснений от Росстата после публикации данных о том, что трети российских семей не хватает денег на приобретение обуви, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры?" - сказал Д.Песков на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие данные Росстата.

"Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных", - добавил он.

Ранее СМИ опубликовали данные Росстата за 2018 год, в котором приняли участие 60 тыс. домохозяйств. Согласно им минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тыс. рублей, чтобы иметь возможность купить самое необходимое. При этом порядка 79,5% семей сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров, 35,4% не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон.