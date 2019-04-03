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03.04.19 12:46
Песков: о пропуске кораблей НАТО в Азовское море нельзя рассуждать гипотетически
"Когда последует запрос, тогда и будет приниматься решение. Речь идет о закрытом водоеме, поэтому здесь отдельный вопрос, и гипотетически я бы не стал рассуждать. Речь может идти о каком-то конкретном случае", - сказал Д.Песков, отвечая в среду на вопрос журналистов, при каких обстоятельствах Россия может пропустить в Азовское море корабли НАТО.
"Безусловно, существует определенная система нотификации подобных планов, которая должна выполняться", - добавил он.
Д.Песков добавил, что существует особый режим пребывания военных кораблей в Черном море, который был зафиксирован Конвенцией Монтрё и должен выполняться.
В Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, в частности, планам направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.
"(Относимся) негативно", - заявил Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы не понимаем, что имеется в виду", - добавил он. "Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна - в соответствии с международным правом и международными законами. Позиция РФ весьма последовательна, и она тоже хорошо известна", - заключил пресс-секретарь главы государства.
Ранее сообщалось, что НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.
Как заявила журналистам представитель США при Альянсе Кей Бейли Хатчисон, меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в том время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив в Азовское море.
В МИД РФ в ответ на это заявили, что усиление НАТО в Черном море не приведет к укреплению безопасности в регионе.
"Наши позиции ясны: любые усиления натовские в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения, не укрепят безопасность ни самого региона, ни самой НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками", - сказал А.Грушко журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Россия убеждена в том, что ответственность за безопасность в Черном море должны нести сами государства региона, подчеркнул замглавы МИД РФ.
"Для этого существуют соответствующие механизмы, и если будет на это добрая воля со стороны всех, этот регион должен оставаться регионом мира и сотрудничества", - добавил российский дипломат.
Россия исходит из того, что будет строго соблюдаться режим конвенции Монтрё, который предназначен для того, чтобы исключить милитаризацию Черного моря, сказал А.Грушко.
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