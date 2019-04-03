Штрафы за парковку на газонах ввели в Новгородской области

03.04.19 12:39

© РИА Новости. Артем Житенев

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал региональный закон о введении штрафов за парковку автомобилей на газонах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе думы региона в среду.

"Предполагается, что в ближайшее время закон будет опубликован и вступит в силу", - добавил собеседник агентства.

С предложением внести изменения в областной закон "Об административных правонарушениях" выступила прокуратура. В рамках законодательной инициативы она внесла в думу Новгородской области законопроект, который дополнял действующий закон штрафами за парковку транспортных средств на территориях, занятых насаждениями.

За совершение правонарушения предусмотрены санкции: для частных лиц - 1 тыс. рублей, для юридических - 1,5 тыс. рублей. 28 марта областная дума одобрила законопроект.