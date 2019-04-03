Уголовное дело возбуждено из-за долгов по зарплате на нижегородском хлебозаводе

03.04.19 12:50

© РИА Новости. Павел Лисицын

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам хлебозавода Нижнего Новгорода АО "Колос-3", сообщается на сайте прокуратуры региона в среду.

"После введения внешнего управления в АО "Колос-3" за период с ноября 2018 по февраль 2019 года у предприятия образовалась задолженность перед 82 работниками в размере свыше 4,5 млн рублей. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении арбитражного управляющего и юридического лица возбуждены административные производства о нарушении трудового законодательства.

Принимаются меры к погашению задолженности, отмечает прокуратура.

"Колос-3" начал свою историю в 1931 году, является одним из пионеров хлебной промышленности. Этот хлебозавод был построен и запущен практически одновременно с Горьковским автозаводом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Арбитражный суд Нижегородской области в декабре 2017 года ввел на АО "Колос-3" процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев, в июне 2018 года наблюдение было продлено еще на три месяца. В сентябре 2018 года по ходатайству временного управляющего, поддержанному представителями собрания кредиторов и самого предприятия, суд ввел процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев.

Основным видом деятельности предприятия является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.