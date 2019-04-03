Российский адмирал не видит смысла в усилении ЧФ из-за планов НАТО в Черном море

03.04.19 12:59

© РИА Новости. Василий Батанов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Планы НАТО усилить военное присутствие в Черном море не представляют прямой угрозы для России, сообщил "Интерфаксу" в среду бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

"У нас на Черном море создана самодостаточная военная группировка, способная парировать любую угрозу", - сказал он.

"Дополнительного усиления не требуется. У нас там достаточно сил", - сказал адмирал.

По словам В.Кравченко, любые корабли НАТО, которые заходят в Черное море, отслеживаются российским Черноморским флотом (ЧФ).

"Не стоит забывать, что согласно доктрине Монтрё, военные корабли нечерноморских государств не могут находится в Черном море больше 21 суток. И в Черное море не могут заходить авианосцы", - сказал В.Кравченко.

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила в понедельник, что НАТО рассмотрит возможность усиления оборонных возможностей в районе Черного моря.

"Безусловно, частью наших усилий станет рассмотрение возможности укрепления нашей обороны в Черном море. И причина этому - российская агрессия против Украины. Они (Россия - ИФ) продолжают попытки по дестабилизации Украины, они продолжают милитаризацию Крыма, который является частью Украины", - заявила К.Б.Хатчинсон на видеоконференции, отвечая на вопрос "Интерфакса" о мерах, которые главы МИД стран НАТО могут принять в ходе встречи в Вашингтоне на этой неделе.

"Мы будем рассматривать варианты того, что мы еще можем сделать в районе всего Черного моря. Мы будем активнее собирать разведданные, там будет больше кораблей стран НАТО, и к тому же еще есть санкции, которые уже были введены против тех, кто причастен к захвату моряков в Керченском проливе", - отметила американский постпред.

В МИД РФ, комментируя слова американского постпреда, заявили, что меры по усилению присутствия в Черном море не приведут к укреплению безопасности ни региона, ни организации.

"Наши позиции ясны: любые усиления натовские в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения, не укрепят безопасность ни самого региона, ни самой НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками", - сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Россия убеждена в том, что ответственность за безопасность в Черном море должны нести сами государства региона, подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Для этого существуют соответствующие механизмы, и если будет на это добрая воля со стороны всех, этот регион должен оставаться регионом мира и сотрудничества", - добавил российский дипломат.

Россия исходит из того, что будет строго соблюдаться режим конвенции Монтрё, который предназначен для того, чтобы исключить милитаризацию Черного моря, сказал А.Грушко.

О том, что альянс изучает вопрос об увеличении присутствия в регионе Черного моря, в феврале говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов тогда заявил "Интерфаксу", что эти планы НАТО не останутся без ответа.

"Это заставит нас пересмотреть точки прицеливания в странах, где НАТО будет усиливать свое присутствие, в том числе с учетом развития ситуации с договором о ракетах средней и меньшей дальности", - сказал он.

По словам адмирала, НАТО не сможет значительно нарастить присутствие кораблей в Черном море из-за Конвенции Монтрё.

"Вероятнее, НАТО будет усиливать присутствие в регионе Черного моря за счет сухопутной группировки. Со стороны НАТО вполне вероятно усиление воздушной разведки для контроля за группировкой российских надводных кораблей и подлодками. Может быть нацелена космическая группировка членов НАТО для слежения за черноморским регионом", - сообщил В.Комоедов.

Как сообщалось, Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в регионе Черного моря.

Оборону черноморского побережья России обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.