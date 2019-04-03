Два новых сосудистых центра создадут в Волгоградской области

03.04.19 13:06

© РИА Новости. Варвара Гертье

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество сосудистых центров в Волгоградской области к 2021 году увеличится с двух до четырех, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе рабочего совещания в среду.

"До конца 2020 года в дополнение к действующим двум федеральным сосудистым центрам планируется открыть еще два: в областной больнице скорой помощи и в больнице имени Фишера в Волжском", - сказал А.Бочаров.

Кроме того, помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается на базе 11 первичных сосудистых отделений, расположенных в районах Волгограда, Волжском, Камышине, Михайловке и Урюпинске. Это позволяет обеспечить равномерный охват территории Волгоградской области.

"На оснащение сосудистых центров необходимым медицинским оборудованием в ближайшие шесть лет в рамках нацпроекта "Здравоохранение" будет направлено порядка 2 млрд рублей", - отметил глава региона.

Так, в 2019 году запланировано приобретение реабилитационного оборудования, компьютерного томографа, аппаратов ИВЛ, УЗИ для больниц Фишера, городской больницы Камышина, Михайловской и Урюпинской ЦРБ.

Губернатор подчеркнул, что, благодаря развитию кардиологической службы региона и повышению качества медицинского обслуживания населения, за последние пять лет показатели смертности от болезней системы кровообращения сократились на 8,5%.

В Волгоградской области на 90% обеспечено обновление парка скорой помощи; возрождена санитарная авиация - экстренная транспортировка позволила спасти жизнь порядка 250 человек с инфарктом миокарда из отдаленных территорий региона; проводится дооснащение профильных центров передовым оборудованием.

Ранее сообщалось, что в рамках программы "Здравоохранение" в Волгоградской области запланировано 42 проекта на сумму 13 млрд рублей.