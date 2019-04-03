Москва за квартал выполнила почти треть годового плана по вводу жилья

03.04.19 13:09

© РИА Новости. Виталий Белоусов

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Около 30% от запланированного на 2019 год объема жилья введено в Москве по итогам первого квартала, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Это накопленный эффект последних лет, когда инвесторы имели достаточное количество документации, разрешений на строительство, проектной документации. Помимо этого, сыграл роль и резкий рост ипотечного кредитования в прошлом году", - сказал С.Левкин журналистам в среду.

Он отметил, что всего в 2019 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 3,5 млн кв.м жилья.

Ранее сообщалось, что столичные застройщики досрочно выполнили план по вводу жилья на первый квартал 2019 года.

"По состоянию на 13 марта введен 61 дом площадью 1,138 млн кв.м", - сообщали в департаменте градостроительной политики.

В свою очередь заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин прогнозировал, что объемы жилищного строительства в Москве в ближайшие годы значительно вырастут.

"Сейчас в городе строится не менее 3 млн кв.м жилья, а в 2023-2024 годах мы сможем увеличить ввод жилья до 5 млн кв.м в год", - заявил М.Хуснуллин, пояснив, что рост, в первую очередь, связан с программой реновации.