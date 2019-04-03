Роковая ошибка: действия пилота могли стать причиной падения частного самолета с россиянами в Германии
  
Пенсия в цифрах: СНИЛС в России заменят на электронную или бумажную справку
   
На благо озера: суд запретил компании "АкваСиб" строить завод на Байкале
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
03.04.19 13:09

Москва за квартал выполнила почти треть годового плана по вводу жилья

© РИА Новости. Виталий Белоусов
3 апреля. Interfax-Russia.ru - Около 30% от запланированного на 2019 год объема жилья введено в Москве по итогам первого квартала, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Это накопленный эффект последних лет, когда инвесторы имели достаточное количество документации, разрешений на строительство, проектной документации. Помимо этого, сыграл роль и резкий рост ипотечного кредитования в прошлом году", - сказал С.Левкин журналистам в среду.

Он отметил, что всего в 2019 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 3,5 млн кв.м жилья.

Ранее сообщалось, что столичные застройщики досрочно выполнили план по вводу жилья на первый квартал 2019 года.

"По состоянию на 13 марта введен 61 дом площадью 1,138 млн кв.м", - сообщали в департаменте градостроительной политики.

В свою очередь заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин прогнозировал, что объемы жилищного строительства в Москве в ближайшие годы значительно вырастут.

"Сейчас в городе строится не менее 3 млн кв.м жилья, а в 2023-2024 годах мы сможем увеличить ввод жилья до 5 млн кв.м в год", - заявил М.Хуснуллин, пояснив, что рост, в первую очередь, связан с программой реновации.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.04.19 20:58
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО еще на полгода
.
  03.04.19 15:34
Обвинителем по делу Мамаева и Кокорина будет прокурор, находящаяся под госзащитой
.
  03.04.19 15:05
Движение транспорта на юго-востоке Москвы ограничат с 6 по 11 апреля
.
  03.04.19 14:51
Актер Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни
.
  03.04.19 14:04
Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль
.
  03.04.19 11:27
Смена газона на стадионе "Динамо" может завершиться до конца мая
.
  03.04.19 10:04
Комментатор Василий Уткин заявил, что на него напали
.
  03.04.19 09:18
Суд в среду начнет слушания по делу Мамаева и Кокорина
.
  03.04.19 09:03
Более ста единиц военной техники будут участвовать в Параде на Красной площади
.
  02.04.19 17:36
Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу на арест экс-министра Абызова


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket